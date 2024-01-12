"مستقبل العقار" و"الاتحاد العقاري" يطلقان مبادرةَ "التطوع الاحترافي"

يذكر أن القطاع غير الربحي في المملكة يواكب رؤية 2030 التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى "5٪"، ورفع عدد المتطوعين إلى نحو مليون متطوع ومتطوعة، وذلك بحلول عام 2030. ويسهم هذا القطاع بشكل كبير في تطوير عدة مجالات تخدم المجتمع وترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دعم حكومة المملكة المتواصل لهذا القطاع؛ الأمر الذي يعزّز العمل الإنساني للأفراد، فضلًا عن تضافر وتعاون الجهات الحكومية وغير الحكومية لدعم قطاع العمل التطوعي، غير الربحي.