بعد قفزة الإيجارات لـ21%.. "الهيئة العامة للعقار": ندرس تجارب للحد من ارتفاع الأسعار

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، أن الهيئة اطلعت على عدة تجارب تضع حدًا معينًا لارتفاع أسعار الإيجارات، مشيرًا إلى أنه ستتم دراسة الأمر تفصيليًا والإعلان عنها.