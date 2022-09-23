الفالح: الاستعانة بالتكنولوجيا مهمة للتعامل مع التحدّيات التي نواجهها وتوفير الفرص للمستثمرين

وأكد، في جلسة حوارية خلال قمة الأولوية التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين؛ أن للتكنولوجيا أثرًا كبيرًا وجوهريًّا على طريقتنا في الاستثمار والعيش وآليات التفاعل بين الشركات.