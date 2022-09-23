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الفالح: الاستعانة بالتكنولوجيا مهمة للتعامل مع التحدّيات التي نواجهها وتوفير الفرص للمستثمرين

سلط الضوء في قمة الأولوية على خطط المملكة في الاستثمار بالقطاعات التي تركز على جودة الحياة
وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح

وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح

واس
واس

تناول وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح القطاعات ذات الأولوية في الاستثمار بعد التحول الاقتصادي الذي يشهده العالم، مسلطًا الضوء على جهود وخطط المملكة‬ للاستثمار في القطاعات التي تركز على تحسين جودة الحياة.

وأكد، في جلسة حوارية خلال قمة الأولوية التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين؛ أن للتكنولوجيا أثرًا كبيرًا وجوهريًّا على طريقتنا في الاستثمار والعيش وآليات التفاعل بين الشركات.

وقال: ثبت لنا في ظل تفشي الوباء أن الاستعانة بالتكنولوجيا مهمة للتعامل مع التحديات التي نواجهها وتوفير الفرص للمستثمرين.

خالد الفالح
مبادرة مستقبل الاستثمار
نيويورك
قمة الأولوية

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