الفالح: الاستعانة بالتكنولوجيا مهمة للتعامل مع التحدّيات التي نواجهها وتوفير الفرص للمستثمرين

تناول وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح القطاعات ذات الأولوية في الاستثمار بعد التحول الاقتصادي الذي يشهده العالم، مسلطًا الضوء على جهود وخطط المملكة للاستثمار في القطاعات التي تركز على تحسين جودة الحياة.
وأكد، في جلسة حوارية خلال قمة الأولوية التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين؛ أن للتكنولوجيا أثرًا كبيرًا وجوهريًّا على طريقتنا في الاستثمار والعيش وآليات التفاعل بين الشركات.
وقال: ثبت لنا في ظل تفشي الوباء أن الاستعانة بالتكنولوجيا مهمة للتعامل مع التحديات التي نواجهها وتوفير الفرص للمستثمرين.