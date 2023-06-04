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بمشاركة "السعودية".. قمة النقل العالمية UITP تنطلق بمدينة برشلونة الإسبانية

شهدت انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بحضور "السهلي" والحازمي"
فواز السهلي وعبدالمجيد الطاسان خلال حضورهما قمة النقل العالمية ببرشلونة
فواز السهلي وعبدالمجيد الطاسان خلال حضورهما قمة النقل العالمية ببرشلونة
واس
واس

افتتح الاتحاد الدولي للمواصلات العامة UITP بمدينة برشلونة الإسبانية أمس قمة النقل العالمية UITP، بمشاركة الهيئة العامة للنقل، ممثلة بنائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع التنظيم المهندس فواز السهلي، ووكيل الهيئة للنقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان، ومدير دراسات واقتصاديات النقل الدكتور ريان الحازمي.

وشهد حفل الافتتاح إقامة الجمعية العمومية للاتحاد، وجرى فيها مناقشة عدد من الموضوعات، منها اعتماد محضر ونتائج الجمعية العمومية لعام 2022، وميزانية عام 2023 وخطة عملها، إضافة إلى انتخاب رئيس الاتحاد لعامَي 2023 - 2025، إلى جانب تكريم خريجي دبلوم مديري النقل العام، الذي ضم منسوبي الهيئة العامة للنقل المهندس فهد باسليم، والمهندس خالد التميمي، والمهندس عمر العقل.

يُذكر أن أعمال القمة ستتضمن اليوم انطلاق معرض مصاحب للمؤتمر، يستمر حتى السابع من يونيو الجاري، بمشاركة عدد من الجهات والمهتمين بقطاع النقل العام، تحت عنوان "ضوء المدينة الساطع - Bright light of the city".

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