بمشاركة "السعودية".. قمة النقل العالمية UITP تنطلق بمدينة برشلونة الإسبانية

وشهد حفل الافتتاح إقامة الجمعية العمومية للاتحاد، وجرى فيها مناقشة عدد من الموضوعات، منها اعتماد محضر ونتائج الجمعية العمومية لعام 2022، وميزانية عام 2023 وخطة عملها، إضافة إلى انتخاب رئيس الاتحاد لعامَي 2023 - 2025، إلى جانب تكريم خريجي دبلوم مديري النقل العام، الذي ضم منسوبي الهيئة العامة للنقل المهندس فهد باسليم، والمهندس خالد التميمي، والمهندس عمر العقل.