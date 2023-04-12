جامعة حفر الباطن تعلق الدراسة الحضورية غداً وتحويلها عن بعد

وقالت إدارة التعليم عبر حسابها في تويتر : بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وبناء على توصية اللجنة المختصة واستمرارًا للحالة المطرية من الأمس، وحفاظا على سلامة الجميع ، فقد تقرر أن تكون الدراسة #عن_بعد ليوم غدٍ الخميس الموافق 22 / 9 / 1444هـ وذلك عبر #منصة_مدرستي بجميع مدارس #تعليم_حفرالباطن