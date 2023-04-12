جامعة حفر الباطن تعلق الدراسة الحضورية غداً وتحويلها عن بعد

أعلنت جامعة حفر الباطن تعليق الدراسة الحضورية غداً وتحويلها عن بعد نتيجة الأحوال الجوية والأمطار التي تشهدها المحافظة.
وقالت الجامعة عبر حسابها في تويتر بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، ونظراً لاستمرار الحالة المطرية، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد ليوم غد الخميس 13/ 4/ 2023م بكافة كليات #جامعة_حفر_الباطن وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وقالت إدارة التعليم عبر حسابها في تويتر : بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وبناء على توصية اللجنة المختصة واستمرارًا للحالة المطرية من الأمس، وحفاظا على سلامة الجميع ، فقد تقرر أن تكون الدراسة #عن_بعد ليوم غدٍ الخميس الموافق 22 / 9 / 1444هـ وذلك عبر #منصة_مدرستي بجميع مدارس #تعليم_حفرالباطن