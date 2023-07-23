مليون مستفيدة من مبادرات وكالات الشؤون النسائية بالمسجد الحرام خلال 1444هـ

وكشفت مديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي؛ أن عدد المستفيدات وصل 1.166.894 مستفيدة، مشيرة إلى أن إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية تابعت تنفيذ المبادرات التابعة للوكالة منذ بداية العام إلى نهايته.