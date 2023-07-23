مليون مستفيدة من مبادرات وكالات الشؤون النسائية بالمسجد الحرام خلال 1444هـ

بلغ عدد المستفيدات من مبادرات وكالات الشؤون النسائية بالمسجد الحرام أكثر من مليون مستفيدة، خلال العام الماضي 1444 هـ.
وكشفت مديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي؛ أن عدد المستفيدات وصل 1.166.894 مستفيدة، مشيرة إلى أن إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية تابعت تنفيذ المبادرات التابعة للوكالة منذ بداية العام إلى نهايته.
وأشارت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني؛ إلى إطلاق حزمة من المبادرات الإثرائية والمعرفية والثقافية والتوعوية والرقمية والخدمية هذا العام، استعداداً لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام، وسعياً من الوكالات النسائية لإنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.