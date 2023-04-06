بيطريون يشكون تجاهل "البيئة" لمزاياهم المالية.. والوزارة تردّ: يعامَلون باللائحة

منذ عامين مَضَيَا والأطباء البيطريون المنتقلون لوزارة البيئة من وزارة البلديات، يعانون من عدم شمول تكليفهم بالعمل بالمسالخ وأسواق النفع العام أيام عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى؛ مؤكدين أنهم يعانون من المستقبل المجهول الذي يواجههم، وشكوا من عدم صرف جميع مستحقاتهم من بعض الأمانات التي كانوا يعملون بها.
وقال المتضررون لـ"سبق": إن الصدمة الكبرى -على حد وصفهم- أنه لم يتم اعتماد صرف مكافأة تُعادل نصف الراتب الشهري لهم كأطباء بيطريين؛ حيث يقومون بالإشراف على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي بالمسالخ وأسواق النفع العام من قِبَل وزارة البيئة، والتي كانت تُصرف لهم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ حيث تجاهلت وزارة البيئة نص المادة رقم (٥٠/أ) من لائحة الحقوق والمزايا المالية التابعة لنظام الخدمة المدنية والصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عرضت "سبق" الشكوى برمتها على الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وتَلَقّت ردًّا؛ حيث أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم الجدعان، أن الوزارة تدرك أهمية سلامة الأفراد والمجتمع من خلال تطبيق أفضل الممارسات والاشتراطات الفنية، وتأهيل الكوادر الفنية لتطبيق هذه الأنظمة بأعلى وأفضل الممارسات المحلية والعالمية.
وأضاف "الجدعان": "فيما يخص تكليف الأطباء البيطريين وفق الاحتياج؛ فإننا نؤكد أنه يتم العمل وفق الأنظمة واللوائح، والأطباء البيطريون الذين يتطلب العمل تكليفهم خارج وقت الدوام الرسمي، يعامَلون كغيرهم من الموظفين؛ وفق ما تَضَمّنته لائحة الحقوق والمزايا بهذا الشأن".