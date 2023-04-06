بيطريون يشكون تجاهل "البيئة" لمزاياهم المالية.. والوزارة تردّ: يعامَلون باللائحة

منذ عامين مَضَيَا والأطباء البيطريون المنتقلون لوزارة البيئة من وزارة البلديات، يعانون من عدم شمول تكليفهم بالعمل بالمسالخ وأسواق النفع العام أيام عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى؛ مؤكدين أنهم يعانون من المستقبل المجهول الذي يواجههم، وشكوا من عدم صرف جميع مستحقاتهم من بعض الأمانات التي كانوا يعملون بها.