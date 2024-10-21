طالب بجامعة الملك خالد ينقذ عشرات السيارات من حريق اندلع في مركبته

وأضاف "العسيري" أنه تمكن من استعادة مستلزماته الشخصية ومذكراته الدراسية قبل أن تشتعل النار في كامل المركبة. وأكد أن عددًا من الحاضرين حاولوا إطفاء الحريق؛ إلا أن النيران كانت قد امتدت إلى أجزاء المركبة بسرعة؛ مما استدعى التواصل مع الدفاع المدني الذي حضر إلى الموقع وأخمد الحريق بالكامل.