طالب بجامعة الملك خالد ينقذ عشرات السيارات من حريق اندلع في مركبته
سجّل الطالب علي بن حسن العسيري، الذي يدرس بالكلية التطبيقية في جامعة الملك خالد بالمحالة بأبها، موقفًا بطوليًّا، عندما تمكن من إبعاد مركبته المشتعلة بالنيران عن بقية السيارات التي كانت تقف بجانبها، مانعًا حدوث كارثة محتملة.
وفي تفاصيل الحادثة، أوضح "العسيري" أنه فور توقفه في المواقف الخارجية للجامعة وإطفاء محرك سيارته، تفاجأ باندلاع النيران في المركبة. ولم يتردد في دفع سيارته بعيدًا عن السيارات الأخرى، رغم ألسنة اللهب والدخان الكثيف المنبعث منها.
وأشار إلى أن عددًا من الطلاب والمارة سارعوا لمساعدته، ونجحوا في إبعاد السيارة عن المركبات المجاورة؛ حيث قام "العسيري" بتوجيهها وهو داخلها نحو منطقة آمنة.
وأضاف "العسيري" أنه تمكن من استعادة مستلزماته الشخصية ومذكراته الدراسية قبل أن تشتعل النار في كامل المركبة. وأكد أن عددًا من الحاضرين حاولوا إطفاء الحريق؛ إلا أن النيران كانت قد امتدت إلى أجزاء المركبة بسرعة؛ مما استدعى التواصل مع الدفاع المدني الذي حضر إلى الموقع وأخمد الحريق بالكامل.
وأكد "العسيري" أنه -ولله الحمد- لم تسجل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية في السيارات الأخرى.
وأشاد مواطنون بموقف الطالب البطولي؛ مطالبين بتكريمه تقديرًا لشجاعته وتفانيه في التصرف السريع الذي حال دون وقوع كارثة وامتداد الحريق إلى المركبات الأخرى المحيطة بسيارته من جميع الاتجاهات.