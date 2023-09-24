"سعد بن معمر" يرعى احتفالَ "القويعية" باليوم الوطني الـ93

وتابع: كما يسرّني في هذه المناسبة أنْ أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، وكل الشعب السعودي النبيل، والمقيمين على ثرى هذا الوطن الطاهر، وأدام الله أفراح المملكة".