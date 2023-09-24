"سعد بن معمر" يرعى احتفالَ "القويعية" باليوم الوطني الـ93

رعى محافظُ القويعية سعد بن محمد بن معمر، احتفالَ أهالي المحافظة، الأحد، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين.
ونَظّم الحفلَ بلديةُ القويعية، بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية، في حديقة الديوانية، بحضور رؤساء الإدارات الحكومية وأهالي المحافظة.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها عبّر محافظ القويعية، في كلمته، عن فرحته بهذا اليوم الوطني العظيم.
وقال "ابن معمر": "في ذكرى يومنا الوطني الـ93 نعبر بكل اعتزاز عن فخرنا بأمجاد الوطن وتاريخه العميق ومكانته المنفردة، وما يشهده من منجزات كبرى ومشروعات عملاقة، تحقّقت بفضل من الله، وبتوجيهات القيادة رعاها الله".
وأضاف: ذكرى توحيد هذا الكيان العظيم على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، هو مصدر فخرنا واعتزازنا.
وتابع: كما يسرّني في هذه المناسبة أنْ أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، وكل الشعب السعودي النبيل، والمقيمين على ثرى هذا الوطن الطاهر، وأدام الله أفراح المملكة".
وعقب ذلك قدم الفنانان "خالد الخالد، ومحمد الفهد، الأوبريت الوطني بعنوان "حلمنا العلياء".
واختُتم الاحتفال بالعرضة السعودية بمشاركة المحافظ والأهالي؛ احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.