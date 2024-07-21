تمديد التقديم على مِنح التميُّز لطالبات الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تمديد فترة التقديم على "مِنح التميُّز" لطالبات الدراسات العليا، للبرامج المحلية التي تقدّمها الجامعة، للعام الجامعي 1446هـ، لمدة أسبوع إضافي بدءاً من يوم الأحد 28 يوليو حتى يوم السبت 3 أغسطس 2024م.