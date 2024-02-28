الرياض تسمح للزوار بالتحليق عاليًا في الهواء ضمن فعالية "سوبر فلاي"

تعيش المملكة العربية السعودية لحظات تؤرخ لسنوات وقرون، وذلك نتيجة الطموحات التي تلامس حدود السماء، ولأن الإبداع موجود في كل فعالية تقام على أرض المملكة، تميزت فعالية "سوبر فلاي" بحس المغامرة التي تخطف الأنفاس، وترفع مستوى الإثارة إلى السماء.
وما أن يقرر الزائر أن يحلق عاليًا في الهواء، يتوجه لمنطقة البوليفارد وورلد، ليعيش لحظات تحاكي الطيران الحر في بيئة آمنة ومسيطر عليها، حيث يستطيع التحليق لمدة 30 دقيقة على ارتفاع 6 أمتار في منطقة السوبر هيرو، عبر ضخ الهواء بقوة تكفي لطيران أجسامهم، ورؤية بحيرة منطقة بوليفارد وورلد أكبر بحيرة صناعية في العالم، وكذلك معالم المنطقة المتنوعة.
وتعد “تجربة سوبر فلاي” تجربة مليئة بروح المغامرة، وإحساس المخاطرة، ومن أكثر المغامرات المرغوبة للعديد من زوار الموسم؛ نظرًا لما فيها من مشاعر مختلفة، تؤكد وتعزز ثقتهم بأنفسهم، وتكسر لديهم حاجز الخوف والرهبة وتكسبهم روح الشجاعة والإقدام والمواجهة.
وتأتي فعالية "سوبر فلاي" كإضافة مميزة إلى مجموعة الأنشطة الترفيهية الواسعة المقدمة في موسم الرياض، والتي تهدف إلى جذب الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بالعروض الموسيقية، الفنية، والثقافية. هذه التجربة تعكس روح المغامرة والجرأة، وتعزز الثقة بالنفس من خلال تجاوز حواجز الخوف والرهبة.
ويشترط للمشاركين في التجربة الالتزام بقواعد السلامة، ولا يسمح لمن هم دون سن الثامنة عشرة بالدخول إلا بوجود مرافق، ويمكن الحجز عبر الرابط التالي:
وتزامنًا مع هذه الفعالية وغيرها الكثير من الفعاليات، أطلقت "روح السعودية" حملة "روح قبل لا يروح"، التي تهدف إلى الترويج للفعاليات والوجهات السياحية المميزة في الشهر الأخير من فعاليات موسم شتاء السعودية، وتتضمن الحملة فعاليات يوم التأسيس، وموسم الرياض، ولحظات العلا، وموسم الدرعية، وفورمولا ون، وغيرها، بالإضافة إلى العديد من العروض المميزة للزوار والسياح من داخل المملكة ومختلف دول العالم.
وتأتي فعاليات الشتاء هذا العام في وقتٍ أصبح فيه إصدار تأشيرات القدوم إلى المملكة أكثر سهولةً ويسرًا من أيِّ وقت مضى، حيث توفر المملكة عددًا من التأشيرات التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة؛ وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.
وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة (روح السعودية) https://www.visitsaudi.com/ar؛ للتعرُّف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.