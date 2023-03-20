جازان.. جراحة الـ"60 دقيقة" تُعيد النظر لمريض بعد 5 سنوات من فقدان البصر

أجرى فريق طبي مختص في أمراض العيون في قسم العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان، عملية جراحية دقيقة استغرقت 60 دقيقة لإعادة نظر مريض يبلغ من العمر 50 عامًا بعد فقدانه البصر لخمس سنوات؛ إثر تعرضه لمضاعفات سابقة في العين بسبب عملية جراحية أجراها لإزالة الماء الأبيض.
وأكد الفريق الطبي المعالج للحالة، أنه بعد عمل الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية والأشعة؛ تَبين أنه لم يتم زراعة العدسة بعد إجراء العملية السابقة بسبب المضاعفات الناتجة عن إزالة الماء الأبيض، سبّب له ضعفًا وفقدانًا لجدار العدسة الداخلي الذي أدى إلى النقص الشديد في النظر؛ لدرجة عدم تمكنه من الرؤية.
وأشار الفريق المعالج إلى أنه بعد عمل خطة علاجية للحالة، تَقرر إجراء عملية جراحية دقيقة حيث زرعوا عدسة في العين؛ وذلك باستخدام خيوط مخصصة (الجورتكس)، وتثبيت العدسة بالخيوط في صلبة العين تكللت بالنجاح.
يُذكر أن مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان أجرى عدد 176 حالة جلوكوما خلال العام الماضي 2022، والتي تشكل خطرًا على العين وتسبب ارتفاع الضغط داخلها نتيجة وجود السوائل في مقلة العين.