جازان.. جراحة الـ"60 دقيقة" تُعيد النظر لمريض بعد 5 سنوات من فقدان البصر

وأكد الفريق الطبي المعالج للحالة، أنه بعد عمل الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية والأشعة؛ تَبين أنه لم يتم زراعة العدسة بعد إجراء العملية السابقة بسبب المضاعفات الناتجة عن إزالة الماء الأبيض، سبّب له ضعفًا وفقدانًا لجدار العدسة الداخلي الذي أدى إلى النقص الشديد في النظر؛ لدرجة عدم تمكنه من الرؤية.