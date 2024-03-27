دعمًا لمبادرة "السعودية الخضراء".. أمين الطائف يُطلق مرحلة جديدة من تخضير المدينة

أطلق أمين الطائف، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، مبادرة زراعة حديقة النخيل، بحضور مختصين من الأمانة، وبمشاركة متطوعين ومتطوعات، وطلاب المدارس، وجمعية الطائف للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن سعي الأمانة للمضي قدمًا في زراعة الأشجار؛ لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، عبر تفعيل جملة من البرامج، من بينها تعزيز المشاركة المجتمعية لزراعة الأشجار، وتكثيف جهود الأمانة في زراعة الأشجار في الحدائق والمتنزهات والطرقات الرئيسية والميادين، وتشجيع المدارس على المشاركة في أعمال التشجير، وتوزيع شتلات الأشجار على الأهالي مجانًا.