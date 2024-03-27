دعمًا لمبادرة "السعودية الخضراء".. أمين الطائف يُطلق مرحلة جديدة من تخضير المدينة

أطلق أمين الطائف، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، مبادرة زراعة حديقة النخيل، بحضور مختصين من الأمانة، وبمشاركة متطوعين ومتطوعات، وطلاب المدارس، وجمعية الطائف للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن سعي الأمانة للمضي قدمًا في زراعة الأشجار؛ لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، عبر تفعيل جملة من البرامج، من بينها تعزيز المشاركة المجتمعية لزراعة الأشجار، وتكثيف جهود الأمانة في زراعة الأشجار في الحدائق والمتنزهات والطرقات الرئيسية والميادين، وتشجيع المدارس على المشاركة في أعمال التشجير، وتوزيع شتلات الأشجار على الأهالي مجانًا.
وزرع المهندس عبدالله الزايدي أول شجرة بحديقة النخيل مدشنًا مرحلة جديدة من تخضير هذه المدينة السياحية العريقة؛ للتماشي مع الرؤية التطويرية الشاملة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز أهداف "مبادرة السعودية الخضراء"، وترسيخ توجُّه السعودية والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة بقيادة الحقبة الخضراء، من خلال مواجهة التحديات البيئية وتلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري، وزيادة مساحة الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي بطريقة مدروسة بإذن الله.
وأكدت الأمانة استمرارها في إنشاء الحدائق العامة، ودعم الحزام الأخضر، ضمن مشاريع أنسنة المدينة، التي من أهدافها زيادة الغطاء النباتي، ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، إضافة إلى تنفيذ مشروع البيوت المحمية و"البذارة الزراعية"، الذي يستهدف مضاعفة الإنتاج السنوي لمشتل الأمانة من الشتلات الزراعية المختلفة التي تناسب بيئة المكان، وتدعم برامج ومبادرات التشجير الجارية، وتوفر المزيد من الأشجار المحلية التي ستوفر غطاء نباتيًّا كثيفًا في المحافظة.
وأشارت إلى أن خصوبة تربة الطائف ومناخها المعتدل سيسهمان في نجاح خطط الزراعة المكثفة للأشجار والشجيرات خلال الفترة القادمة.