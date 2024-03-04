أمير المدينة المنورة ينوه بدعم القيادة الرشيدة لجميع مناطق ومحافظات المملكة

وكانت زيارات الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز التفقدية قد شملت محافظة ينبع ومحافظة العيص ومركز ينبع النخل ومحافظة بدر ومركز الرايس ومحافظة وادي الفرع، ومركز اليتمة ومحافظة الحناكية ومركزي الصويدرة والنخيل ومحافظة المهد ومراكز الضميرية والعمق والسويرقية ومحافظة العُلا، ومحافظة خيبر ومركزي الصلصلة والثمد، حيث اطلع سموه من خلال الجولات على منظومة الخدمات العامة المقدّمة لسكان وزوار محافظات ومراكز المنطقة، كما ترأس أمير المدينة المنورة اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات والتقى شيوخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وجمعًا من المواطنين.