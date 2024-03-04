أمير المدينة المنورة ينوه بدعم القيادة الرشيدة لجميع مناطق ومحافظات المملكة

نوَّه الأمير سلمان بن سلطان عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بالدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- يحفظهما الله- لسائر مناطق ومحافظات المملكة وتوجيهاتهما الكريمة بتسخير جميع الإمكانات بما يحقق رفاهية المواطنين وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لهم في كل أرجاء بلادنا العزيزة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي ختام جولات أمير منطقة المدينة المنورة التفقدية على محافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة، أكد الأمير سلمان بن سلطان، أهمية تعزيز أداء سائر الأجهزة الحكومية بالمنطقة وفق خطط منهجية تكاملية تتسق مع جهود الدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية لمهامها واختصاصاتها، ومتابعة ذلك من خلال المؤشرات لقياس الأداء بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي يستفيد منها المواطن والزائر والمقيم.
وأشار أمير منطقة المدينة المنورة إلى أن الجولات التفقدية للمحافظات والمراكز تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدهم الله- التي تشدد على التقاء المواطنين وتلمّس احتياجاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم والاطلاع على سير العمل في جميع الأجهزة المعنية.
وكانت زيارات الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز التفقدية قد شملت محافظة ينبع ومحافظة العيص ومركز ينبع النخل ومحافظة بدر ومركز الرايس ومحافظة وادي الفرع، ومركز اليتمة ومحافظة الحناكية ومركزي الصويدرة والنخيل ومحافظة المهد ومراكز الضميرية والعمق والسويرقية ومحافظة العُلا، ومحافظة خيبر ومركزي الصلصلة والثمد، حيث اطلع سموه من خلال الجولات على منظومة الخدمات العامة المقدّمة لسكان وزوار محافظات ومراكز المنطقة، كما ترأس أمير المدينة المنورة اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات والتقى شيوخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وجمعًا من المواطنين.