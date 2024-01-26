طلبة المملكة المشاركون في منافسات "TISF2024" يلتقون رئيس المكتب التجاري السعودي في تايبيه

ويشارك هذا العام 9 طلاب وطالبات من أبناء المملكة ضمن 7 مجالات، تشارك بها المملكة ممثلة في وزارة التعليم في هذا المعرض الدولي المتخصص في عرض مشاريع الابتكار والاختراع ضمن عدة مجالات علمية، والذي يقام خلال الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير، وينظّمه سنويًّا المركز الوطني لتعليم العلوم "NTSEC" بتايبيه في شهر يناير من كل عام.