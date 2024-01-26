طلبة المملكة المشاركون في منافسات "TISF2024" يلتقون رئيس المكتب التجاري السعودي في تايبيه

التقى طلاب وطالبات المملكة المشاركون في منافسات المعرض الدولي العلمي "TISF2024"، يوم الخميس، برئيس المكتب التجاري السعودي في تايبيه، عادل بن فهد الذايدي، وذلك خلال تواجد الطلاب والطالبات في مدينة تايبيه، واستعداداتهم التحضيرية للمشاركة في المعرض.
ويشارك هذا العام 9 طلاب وطالبات من أبناء المملكة ضمن 7 مجالات، تشارك بها المملكة ممثلة في وزارة التعليم في هذا المعرض الدولي المتخصص في عرض مشاريع الابتكار والاختراع ضمن عدة مجالات علمية، والذي يقام خلال الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير، وينظّمه سنويًّا المركز الوطني لتعليم العلوم "NTSEC" بتايبيه في شهر يناير من كل عام.
ويستعدّ طلاب وطالبات المملكة المتأهّلون للمنافسات في معرض"TISF2024"، ضمن 54 مشاركًا من 27 دولة، بجلسات وبرامج تدريب مكثفة في مجالات مشاريعهم كمرحلة أخيرة قبيل انطلاق المرحلة النهائية من منافسات المعرض؛ وذلك لتجويد أدائهم وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة التي تسهم، بإذن الله، في تحقيقهم لمراكز ونتائج متقدمة في ختام هذا المعرض الدولي.