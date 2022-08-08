"الصمعاني" يصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة حماية مهنة المحاماة

وتَضَمّن التشكيل عضو اللجنة التنفيذية المحامي أنس بن منصور الزامل (عضوًا)، وعضو اللجنة التنفيذية المحامي الدكتور لؤي بن محمد العكاس (عضوًا احتياطيًّا)، ومساعد الأمين العام لشؤون المحامين (مقررًا).