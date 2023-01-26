"الحقيل" يزور جناح "أمانة الطائف" بملتقى الاستثمار البلدي ويطّلع على 150 فرصة واعدة
زار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، جناح أمانة الطائف في معرض ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الثانية، الذي يُقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، واطّلع على أبرز الفرص الاستثمارية النوعية الواعدة التي عرضتها الأمانة ضمن 150 فرصة استثمارية قدمتها أمانة الطائف أمام القطاع الخاص.
وتفصيلًا: أوضح أمين الطائف المكلف المهندس ناصر الرحيلي أن الاستثمارات البلدية المطروحة تمثّل فرصًا مميزة لمشاركة القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوار والسائحين في مدينة الطائف، وتعمل على تحسين المشهد الحضري، وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية والسياحية التي تواكب الجهد التطويري في مصيف المملكة الأول.
وقال: إن الاستثمارات البلدية تتيح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص بما يعزز الشراكة التكاملية بين القطاعين، وتعمل الأمانة على زيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل شريحة عريضة من إجمالي النمو الاقتصادي في المحافظة.
ونوه "الرحيلي" إلى إعلان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بصدور الموافقة السامية الكريمة باعتماد بوابة الاستثمار البلدي "فرص" بحلّتها الجديدة، لتكون بوابة وطنية موحدة لطرح الفرص الاستثمارية العقارية لدى الجهات الحكومية، تحت مسمى "بوابة الاستثمار في المدن السعودية – فرص"، وذلك في تعاون تكاملي مع منصة "استثمر في السعودية" لدعم التوجه الاستثماري وجذب واستقطاب استثمارات محلية وخارجية.
وشارك المهندس ناصر الرحيلي في الجلسات الحوارية المتخصصة في الملتقى مع نخبة من القيادات والمسؤولين، كما تواجد في جناح الأمانة في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" مع المختصين بتنمية الاستثمارات البلدية لتقديم معلومات إضافية للزوار عن المشروعات البلدية التي تقدمها الأمانة، وإبراز دور القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل وتطوير الفرص الاستثمارية بما يسهم في تطوير المدينة والبنية التحتية وتحقيق متطلبات جودة حياة السكان.
وشهد جناح أمانة الطائف إقبالًا من الزوار للاطلاع على مقومات الاستثمار في المحافظة، وجهود الأمانة في رفع جاذبية الاستثمار، والتسهيلات التي تقدمها الأمانة للراغبين في الإسهام في الفعل التنموي والتطويري من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية رائدة تحتاجها مدينة الورد التي تعدّ قطبًا رئيسيًّا في السياحة الداخلية.
وتأتي المشاركة الفاعلة من أمانة الطائف في ملتقى الاستثمار البلدي والمعرض المصاحب والفعاليات والجلسات الحوارية انطلاقًا من سعْي الأمانة لتحقيق توجهات الوزارة ببرنامج رؤية المملكة 2030، والمتمثّلة في برنامج التخصيص، وبرنامج الإسكان، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لأن الطائف تعدّ البوابة الشرقية للعاصمة المقدسة، وبرنامج الاستدامة المالية.