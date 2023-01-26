‬"الحقيل" يزور جناح "أمانة الطائف" بملتقى الاستثمار البلدي ويطّلع على 150 فرصة واعدة

وتفصيلًا: أوضح أمين الطائف المكلف المهندس ناصر الرحيلي أن الاستثمارات البلدية المطروحة تمثّل فرصًا مميزة لمشاركة القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوار والسائحين في مدينة الطائف، وتعمل على تحسين المشهد الحضري، وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية والسياحية التي تواكب الجهد التطويري في مصيف المملكة الأول.