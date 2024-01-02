أمير "الشمالية" يسلم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي بطريف

سلّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في مكتبه بمحافظة طريف اليوم, مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لعدد من المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمحافظة، بحضور مدير شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله العنزي.
ونوه بالاهتمام والحرص والمتابعة من القيادة الحكيمة بدعم المجالات التي تحقق الاستقرار للأسر السعودية وتنميتها ورفع جودة حياة أفرادها.
وأكد أن مبادرة الإسكان التنموي إحدى ثمار رؤية المملكة 2030, التي تهدف لتوفير كافة الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق المملكة والإسهام في التمكين والتنمية وتحقيق أسباب العيش الكريم وتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من الانتفاع به وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.