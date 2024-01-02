أمير "الشمالية" يسلم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي بطريف

سلّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في مكتبه بمحافظة طريف اليوم, مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لعدد من المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمحافظة، بحضور مدير شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله العنزي.