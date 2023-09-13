بعد توقف قلبه 10 دقائق.. إنقاذ معتمر آسيوي في المدينة المنوّرة

تمكنت الفرق الطبية بمركز صحي باب جبريل، الواقع في الجهة الشرقية من المسجد النبوي الشريف، من إنقاذ حياة معتمر من الجنسية الإندونيسية توقف قلبه أكثر من 10 دقائق في أثناء وجوده بمحيط المسجد النبوي.