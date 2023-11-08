يستمر ٤ أيام.. "البدير" يفتتح الدورة الـ33 لمعرض البناء السعودي 2023

افتتح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالله بن محمد البدير، أمس أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض البناء السعودي 2023، الذي يقام في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض بالرياض لمدة ٤ أيام.
ويهدف المعرض للتعريف بتقنيات البناء الحديثة، وآخر الابتكارات والمنتجات والخدمات والاستثمارات في هذا المجال، بمشاركة 127 شركة محلية، و494 شركة دولية من مختلف أرجاء العالم.
ويهتم المعرض بمواد وتقنيات البناء، ويجمع عددًا كبيرًا من المختصين في قطاعات البناء والتشييد وأصحاب المشاريع الضخمة والاستشاريين والمصممين تحت سقف واحد، إضافة إلى الموزعين والمشترين في مجالات البناء والتشييد.
ويضم المعرض 7 صالات، منها معرض "سعودي الينكس" في دورته الرابعة والعشرين، والمعرض التجاري الدولي الـ24 للكهرباء والطاقة البديلة، وتقنيات المياه والإنارة، والدورة الـ21 للمعرض السعودي للتدفئة والتهوية والتكييف والتبريد.
كما يحتضن المعرض الدورة الـ24 للمعرض السعودي للحجر والرخام، المتخصص بمنتجات الحجر وتقنيات معالجتها، وكذلك الدورة الثانية عشرة للمعرض السعودي لمصانع إنتاج مواد البناء والآليات الثقيلة والمركبات.
ويقدِّم المعرض الذي يقام وسط أكبر تجمُّع لقطاع البناء في السعودية نماذج عن أحدث التقنيات وابتكارات البناء، والتقنيات الكهروميكانيكية، والمعدات وآلات البناء الثقيلة، ومنتجات وتقنيات الخرسانة.
يذكر أن معرض البناء السعودي يستقبل زواره في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بدءًا من اليوم حتى الخميس المقبل، وذلك من الساعة الـ4 إلى الـ9:30 مساء؛ وذلك للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول والابتكارات الحديثة في مجالات البناء والتشييد.