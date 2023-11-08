يستمر ٤ أيام.. "البدير" يفتتح الدورة الـ33 لمعرض البناء السعودي 2023

يذكر أن معرض البناء السعودي يستقبل زواره في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بدءًا من اليوم حتى الخميس المقبل، وذلك من الساعة الـ4 إلى الـ9:30 مساء؛ وذلك للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول والابتكارات الحديثة في مجالات البناء والتشييد.