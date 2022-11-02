"المواصفات" تُطلق خدمة الحجز الإلكتروني لمواعيد الفحص الفني الدوري للمركبات

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود التي تقدمها "المواصفات السعودية" في مجال تطوير منظومة الفحص الفني الدوري وتحسين خدمات المستفيدين، وإيجاد الحلول المُثلى لتطوير منظومة الفحص الفني الدوري للمركبات عبر مكوناتها الرئيسة، التي تتمثل بالجانب التنظيمي من إدارة وحوكمة المنظومة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والجانب التقني من تطوير نظام إلكتروني لكافة مراكز الفحص في المملكة.