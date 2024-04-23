"تعليم مكة" يدعو طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى المشاركة في "تحدي المشي"

ويهدف البرنامج والذي أطلقته وزارة التعليم إلى رفع الوعي الصحي في البيئة المدرسية بطريقة ممتعة وزيادة عدد ممارسة النشاط الرياضي في المجتمع السعودي وتحفيز الطلاب والطالبات لممارسة رياضة المشي.