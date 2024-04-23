"تعليم مكة" يدعو طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى المشاركة في "تحدي المشي"

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة- ممثلة بقسم النشاط الطلابي- طلاب وطالبات مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل والمشاركة في برنامج تحدي المدارس للمشي.
ويهدف البرنامج والذي أطلقته وزارة التعليم إلى رفع الوعي الصحي في البيئة المدرسية بطريقة ممتعة وزيادة عدد ممارسة النشاط الرياضي في المجتمع السعودي وتحفيز الطلاب والطالبات لممارسة رياضة المشي.
يبدأ البرنامج في 16 من شهر شوال للعام الحالي 1445هـ ويشارك فيه طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بنين وبنات مدارس أهلية حكومية وعالمية.
وخصصت وزارة التعليم جوائز مالية للطلاب والطالبات لعدد خطوات المشي.