الأمطار تسقط أسقف منزل مُسن مُقعد بـ"عارضة جازان" وتحوله إلى خطر يهدد الأرواح

حولت الأمطار التي تشهدها محافظة العارضة منزلاً شعبيًا متهالكًا يعود إلى مسن مقعد وزوجته إلى خطر قاتل يهدد الأرواح بعد أن أسقطت أجزاء من أسقفه وتسربت عبر جدرانه المهترئة القديمة، حيث وقفت الأسرة المكونة من أب وأم وابنهما الوحيد والتي تعتمد على الضمان وراتب تقاعدي مكبلة الأيدي نظرًا لوضعها المعيشي خصوصًا أن بناء منزل يحتاج إلى مبلغ كبير يفوق قدرتها.