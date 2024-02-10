"هيئة الاتصالات": 3 مسارات متاحة للابتعاث في تخصصات الفضاء وعلومه

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عن المسارات المتاحة للابتعاث عليها ضمن مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في تخصصات الفضاء وعلومه.
وتضمنت المسارات والدرجات العلمية، مساري الرواد وإمداد لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، ومسار البحث والتطوير لمرحلة الدكتوراه، في عدة تخصصات من أبرزها: هندسة طيران الفضاء، وتخصص هندسة نظم الفضاء، وتخصص علوم الفضاء، ثم تخصص علم الفلك والفيزياء الفلكية.
وأوضحت "الهيئة" أن الفرص ستكون في 200 جامعة في 16 دولة وتخصصات عددها ثمانية في مجال الفضاء، حيث يمكن التقديم عليها من خلال الرابط الإلكتروني (https://sites.moe.gov.sa/scholarship-program/).