"هيئة الاتصالات": 3 مسارات متاحة للابتعاث في تخصصات الفضاء وعلومه

وتضمنت المسارات والدرجات العلمية، مساري الرواد وإمداد لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، ومسار البحث والتطوير لمرحلة الدكتوراه، في عدة تخصصات من أبرزها: هندسة طيران الفضاء، وتخصص هندسة نظم الفضاء، وتخصص علوم الفضاء، ثم تخصص علم الفلك والفيزياء الفلكية.