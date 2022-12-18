العالمي يزيد الراجحي ينتزع لقب البطولة السعودية تويوتا عن جدارة بعد فوزه في جميع جولاتها على مدار الموسم

ففي اليوم الأول، تمكّن البطل السعودي يزيد الراجحي من تحقيق المركز الأول في المرحلة التأهيلية التي أقيمت في وادي المنتهى بعد أن سجل أسرع توقيت بزمن 5 دقائق وبفارق 33 ثانية فقط على امتداد مسافة 10 كيلومترات خاضعة للتوقيت عن أقرب منافسيه في البطولة التشيكي ميروسلاف زابيلتال، بعدها تمكّن السائقون العشر الأُوَّل من اختيار مراكز انطلاقتهم لليوم التالي، ليختار الراجحي انطلاقته للقسم الثاني من المرحلة من المركز التاسع.