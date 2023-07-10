"فيصل بن فرحان" يُشارك في الاجتماع الوزاري للحوار بين دول الخليج وروسيا

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، وذلك في العاصمة الروسية موسكو.