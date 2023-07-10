"فيصل بن فرحان" يُشارك في الاجتماع الوزاري للحوار بين دول الخليج وروسيا

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، وذلك في العاصمة الروسية موسكو.
وشهد الاجتماع، استعراض العلاقات الخليجية الروسية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأزمة (الروسية - الأوكرانية)، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ودعم كل الجهود التي تحقق الأمن والسلم الدوليين.
وتطرّق الاجتماع إلى تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والعمل المتعدد الأطراف، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الدولية.
وحضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.