يستعرض 10 مشروعات عملاقة.. إطلاق "ضوء الإعلام" ضمن معرض الدفاع العالمي

ويقدم المعرض بصورة تقنية مبتكرة، أكثر من 10 مشروعات وطنية كبرى تتبع لـ 7 جهات أساسية هي: مشروع نيوم، وشركة الدرعية، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، ومشروع القدية، ومشروع المسار الرياضي، وشركة تطوير المربع الجديد، ومبادرة كنوز، ممّا يمنح الزائرين تجربة شاملة في خلال 480 ثانية، يعيشونها بين الصوت والضوء والصورة، لإبراز معالم النهضة السعودية المواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030.