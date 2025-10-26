مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعلن أسماء الفائزين بجائزته في دورتها الرابعة لعام 2025م

ومُنحت الجائزة أيضًا بالمناصفة للأستاذ الدكتور/ سعد عبد العزيز مصلوح، من جمهورية مصر العربية؛ لتميُّز إسهاماته في خدمة اللغة العربية خلال أكثر من خمسين عامًا، جمع فيها بين التأسيس النظري والتطبيق العملي، وألّف أكثر من (33) كتابًا، وترجم (9) أعمالٍ علمية رصينة، ونشر (29) بحثًا محكّمًا، وتميّز مشروعه العلمي بالتأصيل المنهجي والانفتاح على المناهج اللسانية الحديثة، مع المحافظة على أصالة المفاهيم وتوازن الرؤية. وقد ترك أثرًا علميًّا بارزًا في اللسانيات التطبيقية، وتحليل الخطاب، والأسلوبية الإحصائية، وأسهمت كتبه وترجماته -ومنها: ترجمته الرصينة لكتاب: (في نظرية الترجمة: اتجاهات معاصرة)- في تجديد أدوات تحليل النصوص العربية. كما اضطلع بدور فاعل في إعداد الباحثين، وتطوير مناهج تعليم العربية واللسانيات، ورفد البيئة الأكاديمية برؤية نقدية بنّاءة، ليُعدّ من العلماء الذين جمعوا بين الأصالة والجدّة والأثر الممتد.