تؤثر على مناطق عدة.. كتلة هوائية أبرد من المعتاد يستمر تأثيرها لنهاية الأسبوع

توقعت آخر الخرائط الجوية أن تتأثر العديد من مناطق المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد من معدلاتها المعتادة، مندفعة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط؛ على أن يستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وأفادت التوقعات باحتمال أن يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في مناطق: (الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل)، وبشكل أقل: (القصيم، والمدينة المنورة، وشمال غرب الرياض)؛ لتكون درجات الحرارة أبرد من معدلاتها المعتادة بقيم تتراوح ما بين 4- 8 درجات مئوية، وبذلك يكون الطقس معتدل الحرارة في المناطق الشمالية وحتى حائل، وحارًّا في باقي المناطق.
ووفق "طقس العرب" يستمر تأثير ذات الكتلة الهوائية يوم غد الأربعاء مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة في المناطق الشمالية؛ ولكنها تبقى أبرد من معدلاتها المعتادة في معظم المناطق؛ بل وتميل إلى الانخفاض في مناطق القصيم والرياض والشرقية.
وتبدأ الكتلة الهوائية بمغادرة أجواء المملكة يوم الخميس؛ بحيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية؛ لكن يزداد تأثيرها على منطقتي الرياض والشرقية.