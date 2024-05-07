تؤثر على مناطق عدة.. كتلة هوائية أبرد من المعتاد يستمر تأثيرها لنهاية الأسبوع

وأفادت التوقعات باحتمال أن يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في مناطق: (الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل)، وبشكل أقل: (القصيم، والمدينة المنورة، وشمال غرب الرياض)؛ لتكون درجات الحرارة أبرد من معدلاتها المعتادة بقيم تتراوح ما بين 4- 8 درجات مئوية، وبذلك يكون الطقس معتدل الحرارة في المناطق الشمالية وحتى حائل، وحارًّا في باقي المناطق.