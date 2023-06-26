"الخضيري" يوضح وقت مغيب القمر ليلة مزدلفة ومتى ينتصف الليل؟

ولبيان وقت منتصف الليل، أو مغيب القمر ليلة العيد (العاشر من ذي الحجة) تمّ طرح ذلك على الفلكي والرائي عبدالله الخضيري؛ الذي قال: يهتم كثيرٌ من الحجاج، وخاصة الذين معهم نساء أو كبار سن، بالسؤال عن منتصف الليل وغياب القمر في مشعر مزدلفة ليلة العيد".