"النهدي" يفوز بـ"بيرق الموحد" للون الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أعلنت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد في نسخته الثامنة، اليوم الأحد؛ نتيجة شوط "بيرق الموحد" "لون الوضح"، بفوز عبدالله النهدي بالمركز الأول، ومناحي القحطاني بالمركز الثاني، وفهاد بن سليمان الفهاد بالمركز الثالث.
وقدم "الفهاد"، الحاصل على المركز الثالث ببيرق الموحد، في مشاركته الأولى، الفوز لجمهور المنقية، مؤكدًا أنه قادم بقوة للمنافسة على الأشواط الملكية بفهادات شمر في النسخ المقبلة.
وأشاد بنجاح مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثامنة، بمتابعة رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين.
وثمّن دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، الذي يدعم أهل الإبل ويشجعهم؛ للحفاظ على موروثهم العريق وثقافتهم الراسخة، كما يدعم اقتصاديات الإبل.
ولفت "الفهاد" إلى أنه خلال مشاركته الأولى بادر بإطلاق مشروع دعم البيئة ضد التصحر، بإهداء الجهات المختصة آلاف الشتلات الزراعية؛ لغرسها في الصحراء بالصياهد ومناطق أخرى.
وأوضح أن ذلك ضمن مساهمة ملاك الإبل، لدعم مشروع الدولة الكبير لمكافحة التصحر وجعل الأرض خضراء.