"النهدي" يفوز بـ"بيرق الموحد" للون الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وقدم "الفهاد"، الحاصل على المركز الثالث ببيرق الموحد، في مشاركته الأولى، الفوز لجمهور المنقية، مؤكدًا أنه قادم بقوة للمنافسة على الأشواط الملكية بفهادات شمر في النسخ المقبلة.