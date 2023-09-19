"مختبرات متنقلة" للتأكّد من جودة الأغذية داخل نطاق بلديات المحافظات التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة

نفّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة عدداً من الجولات الدورية على المنشآت الغذائية في البلديات المرتبطة بالمحافظات التابعة لها لتحقيق أكبر قدر من ضبط السلامة الغذائية وسلامة الأطعمة المقدمة في تلك المنشآت.