"مختبرات متنقلة" للتأكّد من جودة الأغذية داخل نطاق بلديات المحافظات التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة

نفّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة عدداً من الجولات الدورية على المنشآت الغذائية في البلديات المرتبطة بالمحافظات التابعة لها لتحقيق أكبر قدر من ضبط السلامة الغذائية وسلامة الأطعمة المقدمة في تلك المنشآت.
وفي التفاصيل؛ قامت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء -مختبرات الغذاء المتنقلة- بعمل جولات مباشرة على المنشآت الغذائية بنطاق البلديات المرتبطة والتابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، وهي: بلديتا مدركة وعسفان وما جاورهما وأخذ عيّنات عشوائية وتحليلها لدى المختبرات المتنقلة.
يأتي ذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدّسة على سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، والتوعية بأهمية حفظ الأطعمة والمحافظة عليها والحد من مخاطر التسمّم الغذائي.