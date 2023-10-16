إصدار حديث لمكتبة الملك عبدالعزيز يرصد ملامح المملكة في كتب الرحلات الهندية

ويرى المؤلف أن العلاقات الهندية العربية ضاربة في عمق التاريخ، وكانت هناك طرق تجارية بين العرب والهند، إلا أن العلاقات الرسمية بين المملكة والهند بدأت في العام 1948م ويبرز الكتاب العلاقات الاقتصادية بين المملكة والهند خاصة العلاقات التجارية واستيراد الخيول من شبه الجزيرة العربية، عبر موانئ سورات وكامباي وكوتش ولاهوري بندر، مشيرًا إلى عدد كبير من التجار السعوديين، مثل عائلة البسام، وعائلة عبدالله السليمان والعرفج والتميمي والمهنا والمزروع، بالإضافة إلى إشارته لعدد كبير من التجار الهنود حيث راجت تجارة الخيول والتوابل وغيرها من السلع، كما أن العلاقات الثقافية شهدت ازدهارًا مطردًا بين البلدين في مختلف مجالات المعرفة.