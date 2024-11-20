شركة صفوة التشخيص الطبية تطلق أول نظام أرشفة سعودي للأشعة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ويمثل نظام"دي اي باكس - الفراشة" نقلة نوعية في مجال أرشفة وإدارة صور الأشعة، حيث يتيح للأطباء والمختصين الوصول السريع والآمن إلى نتائج التشخيص بدقة متناهية وسهولة تامة، كما يتميز النظام بقدرته العالية على التعامل مع كافة أنواع الصور الطبية بما فيها صور طب الأشعة الاتصالي وصور الخلايا والأنسجة وغيرها، كما يوفر النظام مزايا متقدمة كادوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتواصل السريع مع خوادم التخزين السحابي ،ودعم تقنية الأرشفة المحايدة مع اتخاذ أقوى تدابير الأمان وحماية البيانات لضمان توفير تجربة متكاملة آمنة للمستخدمين في المجال الصحي.