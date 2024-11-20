شركة صفوة التشخيص الطبية تطلق أول نظام أرشفة سعودي للأشعة بتقنية الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة صفوة التشخيص الطبية، الشركة الرائدة في مجال طب الأشعة الاتصالي في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، عن إطلاق (DePACS - Butterfly)، وهو أول نظام سعودي متطور للأرشفة والتواصل لصور الأشعة التشخيصية مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى تحسين الكفاءة والدقة في الرعاية الصحية.
ويمثل نظام"دي اي باكس - الفراشة" نقلة نوعية في مجال أرشفة وإدارة صور الأشعة، حيث يتيح للأطباء والمختصين الوصول السريع والآمن إلى نتائج التشخيص بدقة متناهية وسهولة تامة، كما يتميز النظام بقدرته العالية على التعامل مع كافة أنواع الصور الطبية بما فيها صور طب الأشعة الاتصالي وصور الخلايا والأنسجة وغيرها، كما يوفر النظام مزايا متقدمة كادوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتواصل السريع مع خوادم التخزين السحابي ،ودعم تقنية الأرشفة المحايدة مع اتخاذ أقوى تدابير الأمان وحماية البيانات لضمان توفير تجربة متكاملة آمنة للمستخدمين في المجال الصحي.
وقد عبر المهندس أحمد دواليبي، رئيس تقنية الأعمال في شركة صفوة التشخيص الطبية عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "يعكس إطلاق نظام "دي اي باكس - الفراشة" التزامنا بتقديم حلول تقنية مبتكرة في مجال الرعاية الصحية، تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز تجربة المرضى".
وأضاف المدير العام الأستاذ بندر الحازمي "إن هذا الإنجاز يؤكد إمكانيات الكوادر الوطنية السعودية وقدرتها على ابتكار حلول تقنية متطورة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 للارتقاء بالقطاع الصحي."
ويتضمن نظام "دي اي باكس - الفراشة"وظائف متعددة مثل إدارة وأرشفة الصور الطبية، وإمكانية المعالجة التفاعلية، وإدارة الحالات الحرجة، وإصدار التقارير الشاملة، مع توفير تكامل كامل عبر الأجهزة المحمولة لتيسير الوصول إلى المعلومات في أي وقت.
وبهذا الإطلاق، تؤكد صفوة التشخيص الطبية ريادتها في مجال طب الأشعة الاتصالي، مقدمةً نموذجًا حقيقيًا للابتكار في المملكة وداعمةً للتطوير المستمر في قطاع الرعاية الصحية.