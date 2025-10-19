تكليف "الغامدي" بإدارة الرعاية التلطيفية في تجمع الرياض الصحي الأول

أصدر الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول قرارًا بتكليف الدكتورة غادة محمد الغامدي، استشارية طب الأسرة والطب التلطيفي، بالعمل قائدا لنظام المرحلة الأخيرة لتقديم الرعاية التلطيفية في التجمع.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي التجمع لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى ضمن مسار الرعاية التلطيفية، بما يتماشى مع رؤية وزارة الصحة للتحول في نموذج الرعاية الصحية.
وعبّرت الدكتورة غادة الغامدي عن شكرها لقيادة التجمع على الثقة، مؤكدةً حرصها على الإسهام في تحقيق أهداف النموذج الجديد للرعاية التلطيفية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى ومرافقيهم