الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية وسيول تبدأ غدًا وتستمر حتى الخميس في مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، تزامنًا مع توقعات بهطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة، تبدأ من يوم غدٍ السبت وحتى الخميس المقبل، مؤكدة أهمية البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم السباحة فيها، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، يرافقها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل العاصمة المقدسة، جدة، الكامل، الجموم، الطائف، ميسان، أضم، رابغ، خليص، بحرة، الليث، القنفذة، العرضيات، تربة، المويه، والخرمة.

كما توقعت أمطارًا متوسطة على منطقة الرياض، تشمل الدوادمي، عفيف، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، ثادق، ورماح.

وتشمل الحالة الجوية أيضًا مناطق تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية، حيث يُتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بجريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأشارت المديرية إلى أن منطقتي عسير وجازان ستشهدان أمطارًا متوسطة خلال نفس الفترة، داعية الجميع إلى متابعة التحديثات الجوية واتباع الإرشادات الوقائية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.