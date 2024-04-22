الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية تنموية في إطار دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة بعُمان

يُذكر أن اللجنة المشتركة وقّعت اتفاقية بقيمة 53.33 مليون دولار مع بنك التنمية في سبتمبر من العام الماضي، وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزًا للعلاقات التنموية التاريخية والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدة على مدى أكثر من أربعة عقود بين الجانبين، كما تُسهم هذه المشروعات والبرامج الإنمائية في تحقيق الرؤى المشتركة والطموحة؛ للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في سلطنة عمان.