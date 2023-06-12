"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والشمالية وعسير والجوف ونجران وجازان والباحة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وحالة عمار وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والعرضيات والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد رياحًا نشطة على الشعيبة والقنفذة والليث حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقط البَرَد. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد السارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد جازان وفرسان رياحًا نشطة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد أمطارًا متوسطة، تشمل العرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء. وتشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الجوف أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة، تشمل الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الثلاثاء.