"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والعرضيات والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد رياحًا نشطة على الشعيبة والقنفذة والليث حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.