"موهبة" و"التعليم" تؤهلان 200 موهوبًا وموهوبة لمعرض إبداع 2026 بالرياض

في إطار الجهود الوطنية لاكتشاف ورعاية الموهوبين، أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، اليوم، تأهل 200 طالب وطالبة إلى المرحلة النهائية من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2026"، وذلك للمنافسة في معرض إبداع للعلوم والهندسة.
ويُقام المعرض في العاصمة الرياض خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2026، في مركز الأميرة نوف بنت عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، حيث يتنافس الطلبة المتأهلون على فرصة تمثيل المملكة في معرض "آيسف 2026" الدولي للعلوم والهندسة، إلى جانب عدد من المشاركات العلمية العالمية.
وكان 500 طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية قد استعرضوا مشاريعهم أمام لجان التحكيم ضمن المعارض المركزية، التي نُظّمت في أربع مدن رئيسة خلال الفترة من 9 إلى 22 ديسمبر الجاري، وهي المرحلة الرابعة من المسابقة التي تُنظَّم سنويًّا بشراكة بين "موهبة" ووزارة التعليم.
وسبقت هذه المرحلة معارض المناطق التعليمية، التي أُقيمت في 16 منطقة تعليمية، وشارك فيها آلاف الطلبة بمشاريع علمية قُدّمت أمام لجان تحكيم متخصصة، وأسهمت في صقل المهارات البحثية للطلبة وتأهيل المشاريع المتميزة للمعارض المركزية، ضمن مسار تصاعدي يضمن الجودة والتميز.
ويُعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية تنافسية فردية، تُقيَّم فيها المشاريع وفق معايير دقيقة يشرف عليها نخبة من الأكاديميين والخبراء، بهدف ترشيح أفضل المشاريع لمنافسات دولية في مقدمتها معرض "آيسف" بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويمر الأولمبياد بعدة مراحل على مدى تسعة أشهر، تشمل التسجيل الإلكتروني، والتدريب، والمعارض التعليمية، والتحكيم الإلكتروني، والمعارض المركزية، وصولًا إلى البرنامج التأهيلي الدولي.
ويبرز من خلال هذه المراحل تكامل الجهود بين "موهبة" ووزارة التعليم في إعداد جيل علمي مبتكر، يسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن نسخة "إبداع 2026" سجلت رقمًا قياسيًّا في أعداد المشاركين، بتسجيل أكثر من 357 ألف طالب وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الموهوبين في المملكة.