"موهبة" و"التعليم" تؤهلان 200 موهوبًا وموهوبة لمعرض إبداع 2026 بالرياض

وكان 500 طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية قد استعرضوا مشاريعهم أمام لجان التحكيم ضمن المعارض المركزية، التي نُظّمت في أربع مدن رئيسة خلال الفترة من 9 إلى 22 ديسمبر الجاري، وهي المرحلة الرابعة من المسابقة التي تُنظَّم سنويًّا بشراكة بين "موهبة" ووزارة التعليم.