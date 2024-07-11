5 مناطق تتصدر.. "29%" نموًا في سجلات صناعة الألعاب الإلكترونية بالمملكة

وعن أعلى 5 مناطق في نموّ سجلات صناعة الألعاب الإلكترونية خلال الربع الثاني من العام الجاري، جاءت الرياض في المرتبة الأولى بـ161 سجلًّا، ثم مكة المكرمة 99، والشرقية 44 سجلًّا، في حين سجلت المدينة المنورة 8 سجلات، والقصيم أيضًا 8 سجلات.