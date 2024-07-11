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5 مناطق تتصدر.. "29%" نموًا في سجلات صناعة الألعاب الإلكترونية بالمملكة
تحقّقت خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي
كشفت وزارة التجارة عن نسبة نموّ سجلات صناعة الألعاب الإلكترونية خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بذات القترة من العام الماضي.
وأوضحت أن نسبة النموّ في سجلات صناعة الألعاب الإلكترونية بلغت 29% خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بذات الفترة من الربع الثاني عام 2023.
وعن أعلى 5 مناطق في نموّ سجلات صناعة الألعاب الإلكترونية خلال الربع الثاني من العام الجاري، جاءت الرياض في المرتبة الأولى بـ161 سجلًّا، ثم مكة المكرمة 99، والشرقية 44 سجلًّا، في حين سجلت المدينة المنورة 8 سجلات، والقصيم أيضًا 8 سجلات.