5 أيام على إيداع الدفعة الـ 96 من برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن صرف الدفعة رقم 96 سيبدأ بعد خمسة أيام، ضمن الجدول الزمني المحدد لصرف الدعم الشهري للمستفيدين من البرنامج.
وفي 9 أكتوبر الماضي أودع البرنامج, 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والتسعين أكثر من9.7 ملايين مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 256 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالًا.