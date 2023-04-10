خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يُدشنان الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثالث بتبرعين سخيين بلغا 70 مليون ريال

كما رفع معاليه التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) - حفظه الله -، على ما حظيت به منصة إحسان من دعم كبير واهتمام من سموّه لتكمل مسيرتها الخيّرة في دعم أفعال الخير والإحسان إلى المحتاجين وبذل المعروف وتعظيم أثره في المجتمع، مبينًا أن منصة إحسان منذ إطلاقها لاقت دعمًا لا محدود من سمو ولي العهد وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها.