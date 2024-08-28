محمية الإمام تركي بن عبدالله تستعرض نجاحاتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

كما سيضم جناح الهيئة برامجها السياحية الرائدة، بما في ذلك محمية الشمال للصيد المستدام، والتي تُعد أول محمية من نوعها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كرفانات الحسكي التي تقدم تجربة سياحية فريدة في أحضان الطبيعة الخلابة.