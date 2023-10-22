وزير العدل يدشن خدمات الرعاية الأسرية

وبينت الوزارة أن خدمات الرعاية الأسرية، تأتي في سياق القرارات العدلية والمشاريع التي تسهم في استقرار الأسرة، ومن أبرزها ما تم تعديله في نظام المرافعات الشرعية لتحويل منازعات الأحوال الشخصية أولاً إلى مراكز الصلح، ومن ذلك أيضاً نظام الأحوال الشخصية الذي أسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، بالنظر إلى أنها المكون الأساسي للمجتمع.