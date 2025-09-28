العُلا تستعرض مشاريعها التنموية ضمن أعمال الجمعية العمومية الـ42 لمنظمة "الآيكاو"

شاركت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ضمن أعمال ترشح المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني (ICAO) بمقرها الرئيس في مونتريال الكندية.
وضمن إطار المشاركة في الجمعية العمومية 42 استعرضت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا للوفود المشاركة حزمة من مشاريعها التنموية في عدة مجالات منها النقل العام، والسياحة، والثقافة والآثار، والرياضة، والزراعة؛ بهدف إبراز الدور الريادي للمملكة، وتعزيز الصورة الإيجابية للمشاريع الوطنية الكبرى.
وسلَّطت الهيئة الضوء حول مشاريع التوسعة والبنية التحتية لمطار العُلا الدولي، بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، إلى جانب مشروع محطة خدمات الطيران الخاص الذي يسهم في تعزيز مكانة العُلا بصفتها وجهة استثمارية وسياحية.
وتأتي مشاركة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى إبراز الهوية الوطنية للمملكة في المحافل الدولية لفتح آفاق جديدة مع العالم في العديد من المجالات، بما يعزز من مكانة المملكة والعُلا وجهة عالمية رائدة.