العُلا تستعرض مشاريعها التنموية ضمن أعمال الجمعية العمومية الـ42 لمنظمة "الآيكاو"

وتأتي مشاركة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى إبراز الهوية الوطنية للمملكة في المحافل الدولية لفتح آفاق جديدة مع العالم في العديد من المجالات، بما يعزز من مكانة المملكة والعُلا وجهة عالمية رائدة.