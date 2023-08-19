اكتمال استعدادات استقبال أكثر من 15 ألف طالب وطالبة في مدارس رجال ألمع

استكملت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع سائر استعداداتها لاستقبال أكثر من "15894" طالبًا وطالبة يوم غدٍ الأحد في جميع المراحل الدراسية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ، ليستكملوا رحلتهم التعليمية مع معلميهم ومعلماتهم.
ورحب مدير التعليم أحمد بن يحيى العرفجي، بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات الذين سيستهلون عامهم الدراسي الجديد بطموحات وهمم عالية، مرحبًا في الوقت ذاته بالمعلمين والمعلمات، مؤكدًا أن اللجان والإدارات والأقسام ذات العلاقة أكملت الجاهزية والاستعداد منذ وقتٍ مبكر، لضمان انطلاق العملية التعليمية بكل يسر وسهولة وفي بيئات جاذبة ومهيأة.
وسيكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6:45 وتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:00، على أن يطلق قسم التوجيه والإرشاد برنامجي "التمهيدي والتهيئة الإرشادية" في مدارس المحافظة ابتداءً من صباح غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس من الأسبوع ذاته، بالإضافة إلى خدمة الهاتف الاستشاري للمساهمة في تهيئة الطلبة للعودة إلى الدراسة في بيئات تعلّم متكاملة.
وشدد "العرفجي" على أهمية الرفع بالتقارير الدورية أولاً بأول لتقديم الدعم الفني والتقني والتربوي؛ بهدف متابعة العملية التعليمية، والمساهمة في تحسين نواتج التعلّم، منوهًا بدور القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات والخطط الإجرائية المعمول بها لإنجاح مسيرة العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، داعيًا لتضافر الجهود، واستمرار كفاءة الأداء المدرسي، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، للرقي بالأداء المدرسي، متمنيًا التوفيق للطلاب والطالبات، ومشيدًا بدور مديري ومديرات المدارس والهيئتين الإدارية والتعليمية في تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية في كل مدرسة نحو عام دراسي مميّز وحافل بالإنجازات التعليمية بتعاون منظومة المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.