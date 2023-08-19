اكتمال استعدادات استقبال أكثر من 15 ألف طالب وطالبة في مدارس رجال ألمع

وشدد "العرفجي" على أهمية الرفع بالتقارير الدورية أولاً بأول لتقديم الدعم الفني والتقني والتربوي؛ بهدف متابعة العملية التعليمية، والمساهمة في تحسين نواتج التعلّم، منوهًا بدور القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات والخطط الإجرائية المعمول بها لإنجاح مسيرة العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، داعيًا لتضافر الجهود، واستمرار كفاءة الأداء المدرسي، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، للرقي بالأداء المدرسي، متمنيًا التوفيق للطلاب والطالبات، ومشيدًا بدور مديري ومديرات المدارس والهيئتين الإدارية والتعليمية في تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية في كل مدرسة نحو عام دراسي مميّز وحافل بالإنجازات التعليمية بتعاون منظومة المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.