رئيس الكونغو يستقبل "قطان" ويؤكد دعم بلاده الكامل لإكسبو 2030 في الرياض

ونقل "قطان" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- له ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، فيما حمّله الرئيس تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.