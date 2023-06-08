"الصمعاني" يقرّ لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية

ونصت اللائحة على أنه للمحكمة، عند الاقتضاء، أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى؛ أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته واعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.