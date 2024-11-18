بمزايدة رقمية.. "أمانة جدة" تواصل تلقي طلبات الشراء بـ"مخطط السعيد"

وحددت الأمانة الشروط العامة في أن يكون المشتري شخصًا طبيعيًا يحمل الهوية الوطنية، ومنع بيع قطع الأراضي السكنية على الأشخاص الاعتباريين كالشركات والمؤسسات، والتزام المشتري بتقديم المستندات المطلوبة وإرفاقها في العرض الذي يشترط أن يكون بقيمة العطاء موقعًا من صاحب الطلب إلكترونيًا على النظام الإلكتروني.