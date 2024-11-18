بمزايدة رقمية.. "أمانة جدة" تواصل تلقي طلبات الشراء بـ"مخطط السعيد"

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الاثنين، مواصلة استقبال طلبات الشراء في "مخطط السعيد" رقم 290/ ب، بحي الرحمانية، شمال شرق المدينة.
يأتي ذلك باستخدام التقنية للمرة الأولى في بيع مخطط سكني، من خلال المزايدة العامة الرقمية، والتي تستمر لمدة 30 يومًا من تاريخ الإعلان في موقع الصحيفة الرسمية، المنشور يوم الخميس، الخامس من جمادى الأولى 1446هـ، الموافق السابع من نوفمبر 2024م.
كما يأتي بيع مخطط السعيد بعد صدور الموافقة السامية الكريمة، فيما تبلغ مساحته الإجمالية 60 ألف متر مربع، ويضم 445 قطعة سكنية، ويتميز بمجاورته لعدد من المرافق التجارية والتعليمية والطبية.
وصمم المخطط ليضم حديقة مركزية كبيرة تتوسطه، لتكون ملتقى للسكان، والتي ستسهم في تحسين جودة الحياة.
وتتلخص خطوات دخول المزايدة العامة الرقمية لبيع "مخطط السعيد"، في زيارة بوابة أمانة جدة للخدمات الرقمية "أفراد" من خلال الرابط المباشر، وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، والضغط على رابط منصة مزايدة بيع المخطط، لتظهر خريطة الأراضي، ومن ثم اختيار الأرض المرغوبة وتقديم عرض الشراء بعد الاطلاع على تفاصيلها.
وحددت الأمانة الشروط العامة في أن يكون المشتري شخصًا طبيعيًا يحمل الهوية الوطنية، ومنع بيع قطع الأراضي السكنية على الأشخاص الاعتباريين كالشركات والمؤسسات، والتزام المشتري بتقديم المستندات المطلوبة وإرفاقها في العرض الذي يشترط أن يكون بقيمة العطاء موقعًا من صاحب الطلب إلكترونيًا على النظام الإلكتروني.
كما يلتزم المشتري بالموافقة على الشروط والأحكام العامة عند تقديم طلب المزايدة، إلى جانب تقديمه لضمان بنكي ساري المفعول بمدة لا تقل عن 90 يومًا، بنسبة 5% من العرض الإلكتروني.
وأيضًا، يلزم المشتري بتقديم إقرار تعهّد على النظام الإلكتروني بمعاينة قطع الأراضي الموضحة في الإعلان، من حيث الموقع، والحدود، والأطوال، والمعالم، والأوصاف، والطبيعة الحالية، معاينة تامة نافية للجهالة.