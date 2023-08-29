جمعية مكافحة السرطان تحقّق أمنية مريض شاب 19 عامًا في الالتحاق بالجامعة

وأثناء الجولات الدورية التي يقوم بها أخصائيّو الخدمة الاجتماعية للمرضى، تمت زيارة الشاب ودراسة حالته، والتي أوضحت الحاجة لإدراجه كمستفيد من خدمات الجمعية؛ حيث تم تقديم خدمة المساعدات المالية "داعم"، وخدمة النقل الداخلي "مشوار"؛ ليتم إيصاله من منزله لمركز العلاج؛ حرصًا على انتظامه في حضور جلسات العلاج. كما أبدى الشاب رغبته باستكمال تعليمه والالتحاق بالجامعة.

وعلى الفور قامت الجمعية بالتواصل مع الجامعات للنظر في انضمامه وإلحاقه بالدراسة الجامعية؛ حيث صدرت الموافقة بقبوله ليبدأ مشواره الجامعي.